Milli Eğitim Bakanı istifa mı etti? Ziya Selçuk istifa mı etti?
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Milli Eğitim Bakanı istifa mı etti? Ziya Selçuk istifa mı etti?

Milli Eğitim Bakanı istifa mı etti? Ziya Selçuk istifa mı etti?
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Pandemi dönemi Türkiye'deki eğitim ve öğretim sürecine ağır darbe indirirken, çok sayıda öğrenci ve öğretmen de aylardır büyük mağduriyet yaşadı. Son dönemde sık sık eleştirilerin hedefi olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ilgili iddia ise gece yarısı sosyal medyayı ciddi anlamda karıştırdı. Mili Eğitim Bakanı kim olacak? Ziya Selçuk yerine kim gelecek? Ziya Selçuk neden istifa etti? Milli Eğitim Bakanı istifa mi etti? Ziya Selçuk istifa mı etti?

Sosyal medyada gündem olan konulardan biri de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği haberi oldu. Peki, Milli Eğitim Bakanı istifa mi etti? Ziya Selçuk istifa mı etti?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSTİFAMI ETTİ?

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki eğitim süreci de dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ağır darbe alırken, öğrenci ve öğretmenler de büyük mağduriyetler yaşadı. Eğitim sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ilgili gece yarısı ortaya atılan iddia ise kısa sürede gündem oldu. Bakan Selçuk'un istifa ettiği ve bu istifanın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilerek kesinleştiğine yönelik iddia ses getirirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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Milli Eğitim Bakanı istifa mı etti? Ziya Selçuk istifa mı etti? - Haberler
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