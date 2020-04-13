Milli Dayanışma Kampanyası'na mesaj gönderemeyince zabıtadan destek aldı
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Milli Dayanışma Kampanyası'na mesaj gönderemeyince zabıtadan destek aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak isteyen bir vatandaş, kullandığı tuşlu telefonundan mesaj atamayınca Vefa Sosyal Hizmet Grubundan destek istedi.

13.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:46
Milli Dayanışma Kampanyası'na mesaj gönderemeyince zabıtadan destek aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak isteyen bir vatandaş, kullandığı tuşlu telefonundan mesaj atamayınca Vefa Sosyal Hizmet Grubundan destek istedi. Zabıta ekiplerince tüm ihtiyaçları da karşılanan yaşlı vatandaş tuşlu telefonundan kampanyaya destek oldu.

Kırıkkale'de, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının giderilmesi için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevini sürdürüyor. Salgın kapsamında kapsamında Kırıkkale İl Vefa Sosyal Hizmet Grubu ekiplerince, şimdiye dek 9 bin kişiye hizmet ulaştırıldı. Vatandaşların yardımına koşan ekipler, bu kez kronik hastası Ali İhsan Doğan için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek için kullandığı tuşlu telefonundan mesaj atamayan Doğan, İl Vefa Sosyal Hizmet Grubundan hem bağış yapılması hem de temel gıda ihtiyaçları için destek istedi. Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Doğan'ın ikamet ettiği evine ihtiyaçları götürüldü. Burada telefonundan 8119'a 10 liralık bağış yapan Doğan'ın maske isteği de yerine getirildi.

Vali Sezer: "İyi ki varsınız"

İl Vefa sosyal Destek Grubundaki görevlilere yazılı olarak teşekkür mesajı yayınlayan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bu hassas günlerde Vefa Destek Grubu'nu gönüllüler ordusuna çeviren, unuttuğumuz değerleri bizlere yeniden hatırlama fırsatı veren, insana hizmeti binaların dışına taşıyan, gönüllere talip olan tüm kamu personelimize, imamlarımıza, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Milletimizin hayır duası devletimizi payidar kılacaktır. Çoğu sorunla ilk kez karşılaşıyoruz ve karşılaştıkça çözüm bulma uğraşındayız. İyi olacağız, bunu da hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mesaj atamayınca arkadaşlarımız mesajını ilettiler"

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Arslan, "Korona virüs salgınıyla birlikte Kırıkkale'de oluşturulan vefa ekibi içerisinde zabıta ekiplerimiz Ali İhsan amcamızın ihtiyacını karşıladı. Sağ olsun Ali İhsan amacımız da arkadaşlarımıza hem teşekkür etti hem sağlıklı günler diledi. Ayrıca bizi mutlu eden bir tarafta koronaya destek kampanyasına katıldı. Mesaj atamayınca arkadaşlarımız mesajını ilettiler. Ayrıca bir maske talebi oldu onu da kendisine ilettik. İnşallah ülkemiz bu zor günlerden geçer. Sağlıklı günlere hep birlikte kavuşuruz" dedi.

Kent genelinde İl Vefa Sosyal Hizmet Grubu ekiplerince, alışveriş, temizlik ve sağlık kontrollerinin yanı sıra, fatura ödenmesi, ilaçlarının alınması, maaşlarının ve sosyal yardımlarının evlerinde ödenmesi gibi hizmetleri sağlandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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