Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:26
Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, AA'nın

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler yer aletinde gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler yer aletinde gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Göksu Üçtaş Şanlı, "spor", "haber" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" fotoğrafına oy veren Göksu Üçtaş Şanlı, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk" adlı fotoğrafını, yaşam kategorisinde ise Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" isimli fotoğrafını oyladı.

Göksu Üçtaş Şanlı, bazı fotoğrafları da kızı Lina ile inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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