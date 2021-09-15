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Milli Boksör Alcu, Başkan Karaca'yı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Milli Boksör Alcu, Başkan Karaca'yı ziyaret etti

UBA Avrupa Altın Kemer Şampiyonası'nda rakibini ilk rauntta yenerek, Altın Kemeri kazanan Milli Boksör Kubilay Alcu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

UBA Avrupa Altın Kemer Şampiyonası'nda rakibini ilk rauntta yenerek, Altın Kemeri kazanan Milli Boksör Kubilay Alcu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

İstanbul Cafer Ağa Spor Salonu'nda Gürcistan'lı Rakibi Paata Varduashvılı'yı ilk raunda nakavt ile yenerek UBA Avrupa Altın Kemer Şampiyonluğu unvan maçını kazanan Milli Boksör Kubilay Alcu, şampiyonanın ardından ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Alcu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Alcu'yu belediye binası önünde belediye bandosu karşıladı. Karaca, Alcu'ya çiçek takdim etti.

Alcu'nun antrenörleri, ailesi ve dostlarının katıldığı ziyarette Karaca yaptığı açıklamada, "Kubilay kardeşimle uzun süredir irtibat halindeyiz. Başarısından ziyade böyle değerli bir evlat yetiştirdikleri için ailesine çok teşekkür ederim. Bugünlere gelmesinde büyük emek veren hocamıza da çok teşekkür ederim. Kubilay Avrupa Şampiyonu olmuş değerli bir arkadaşımızdır. Beşkaza'nın gururudur. Ben kendisinin Fethiye Belediyesi'nin sporcusu olmasını istiyorum. Bundan sonra çıkacağı müsabakalarda Belediyemiz adına yarışmasını istiyorum. Önümüzdeki günlerde Kubilay'la birlikte bir anlaşma yapacağız. Belediyemiz bünyesinde daha çok başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Milli Boksör Kubilay Alcu ise, "Hedefimizin hep en iyi olduğunu daha önce de söylemiştik. Başkanımla sürekli iletişim halindeydik. Bana hep destek oldu. Fethiye'me dünya şampiyonluğunu getireceğime herkesin önünde söz veriyorum. Biz Beşkaza'nın çocuğuyuz. Fethiye'mizin ve ülkemizin adını duyuracağıma, bayrağımızı her yerde dalgalandıracağıma söz veriyorum" dedi. - MUĞLA

Milli Boksör Alcu, Başkan Karaca'yı ziyaret etti

Milli Boksör Alcu, Başkan Karaca'yı ziyaret etti

Milli Boksör Alcu, Başkan Karaca'yı ziyaret etti

Milli Boksör Alcu, Başkan Karaca'yı ziyaret etti

Milli Boksör Alcu, Başkan Karaca'yı ziyaret etti

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