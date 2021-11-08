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Milli Beka Hareketi üyeleri, İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Milli Beka Hareketi üyeleri, İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu

Milli Beka Hareketi üyesi bir grup, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Bakırköy Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

BİNGÖL (AA) - Milli Beka Hareketi üyesi bir grup, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Bakırköy Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Yaklaşık 20 kişilik grup, adliye önünde şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Türkkan'ın, 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesini kınadı. Bütün şehit ve gazi aileleri adına Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Şahin, "Biz her zaman olduğu gibi şehitlerimize sahip çıkmak üzere yemin etmiş Türkiye sevdalılarıyız. Bu mesele bir parti meselesi değildir." dedi.

Açıklamanın ardından, Şahin ve beraberindeki grup adliye binasına girerek hazırladıkları dilekçeyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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