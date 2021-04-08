Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı'nda Recep Gündüz güven tazeledi
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Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı'nda Recep Gündüz güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı'nda Recep Gündüz güven tazeledi

Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı 1. olağan genel kurulu kongresi gerçekleştirildi.

Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı 1. olağan genel kurulu kongresi gerçekleştirildi.

Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı'nda mevcut Başkan Recep Gündüz tek aday olarak girdiği seçimde başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre öncesinde AFAD Erzincan İl Müdürlüğü personellerince kongreye katılan vatandaşlara deprem hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Recep Gündüz yeniden il başkanı seçildi.

Kongrede konuşma yapan Başkan Gündüz, "2018 yılında kurulan Türkiye Milli Beka Hareketi iller bazında oluşumlarını tamamlayarak kongre sürecine girmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere Milli Beka Hareketi Derneği'nin öncelikle il başkanlığı, yardımcıları, yönetim kurulu, ilçe teşkilatları olmak üzere yönetmeliğe uygun oluşturulması gerekmektedir. Bundan dolayı il başkanı, merkez ilçe başkanı, kadın kolları başkanı, gençlik kolları başkanı, mahalle ve köy temsilcilerinin atamaları yapılarak çalışmalarımıza başlayacağız. Kıymetli dava arkadaşlarım, milletin hür iradesini katletmeye çalışan kim olursa olsun bizleri karşısında bulacaktır. Milli Beka Hareketi teşkilatları yüzbinlerce neferi ile halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanının ve cumhur ittifakının yanında olmaya ant içmiştir." dedi. - ERZİNCAN

Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı'nda Recep Gündüz güven tazeledi
Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı'nda Recep Gündüz güven tazeledi
Milli Beka Hareketi Erzincan İl Başkanlığı'nda Recep Gündüz güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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