Milli badmintoncu Neslihan Yiğit ilk süper seri 1000 Turnuvası'nda çeyrek finalde
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Milli badmintoncu Neslihan Yiğit ilk süper seri 1000 Turnuvası'nda çeyrek finalde

21.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:17
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit ilk süper seri 1000 Turnuvası'nda çeyrek finalde

Türkiye'yi 1 milyon dolar ödüllü BWF süper seri 1000 Toyota Thailand Open Badminton Turnuvası'nda temsil eden milli sporcu Neslihan Yiğit, Alman rakibi Yvonne Li'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye'yi 1 milyon dolar ödüllü BWF süper seri 1000 Toyota Thailand Open Badminton Turnuvası'nda temsil eden milli sporcu Neslihan Yiğit, Alman rakibi Yvonne Li'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, dünyanın en önemli sporcuları ile yarıştığı turnuvada Yvonne Li'yi 21-19, 20-22, 21-14 'lik skorlarla eledi. Neslihan Yiğit'in çeyrek finaldeki rakibi ise bir önceki Yonex Thailand Open Badminton Turnuvası'nın şampiyonu, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu İspanyol Carolina Marin oldu. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Neslihan'ı çeyrek final başarısından ötürü tebrik ediyorum, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Carolina Marin ile yapacağı karşılaşmada da Neslihan'a başarılar diliyorum. Bizlere bu imkanları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyor, Türk Badmintonuna desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum" dedi. 

 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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