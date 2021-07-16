Milli atlet Kayhan Özer'den, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncel'e ziyaret
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Milli atlet Kayhan Özer'den, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncel'e ziyaret

Milli atlet Kayhan Özer'den, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncel'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan ÇÜ öğrencisi milli atlet Kayhan Özer'i makamında kabul etti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan ÇÜ öğrencisi milli atlet Kayhan Özer'i makamında kabul etti.

Tuncel, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Dinç, Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Sevimli ve antrenör Nuray Sev Özdemir'in de bulunduğu ziyarette, Özer'in madalyaya uzanacağına inandığını söyledi.

Tuncel, Japonya'da düzenlenecek olimpiyatta 4x100 metre bayram takımında mücadele edecek Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Antrenörlük Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi Özer ve antrenörü Nuray Sev Özdemir'e plaket ve çiçek takdim etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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