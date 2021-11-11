"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, 67 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Mehmet Makas, fidan dikiminde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan çalışmanın kutlu bir proje olduğunu belirtti.

Kentte 67 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu anlatan Makas, dikilen fidanların hayırlar getirmesini temenni ederek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe katılan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, vatandaşlar ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.