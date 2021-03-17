Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, 5 saatlik beklemenin ardından TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı
'Terör propagandası yapmak' suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Kararın ardından HDP'li vekiller ile protesto yapan Gergerlioğlu "TBMM'yi terk etmiyoruz, direneceğiz" ifadelerini kullandı. Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller 5 saatlik beklemenin ardından TBMM'den ayrıldı.
Hakkındaki "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği bugün resmen düşürüldü. TBMM'de yargı kararının okunması sırasında HDP'liler masalara vurarak istenmeyen görüntüler oluşturdu.
GERGERLİOĞLU "DİRENECEĞİM" DİYEREK BAĞIRDI
Kararın ardından "Direneceğim" diyerek bağıran Gergerlioğlu ve beraberindeki HDP'li vekiller Meclis Genel Kurulu'nun terk etmedi.
GERGERLİOĞLU VE VEKİLLER HDP GRUBU'NA GEÇTİ
HDP'li vekiller ve Gergerlioğlu 5 saatlik protestonun ardından TBMM Genel Kurulu'ndan ayrıldı. HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP Grubu'na geçti. Gergerlioğlu, Anayasa'ya aykırı karara karşı arkadaşlarıyla direnişlerini devam ettireceklerini kaydetti.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapacağı öğrenildi. Yarın HDP toplanacağı ve sözcü Ebru Günay'ın açıklama yapacağı belirtildi.