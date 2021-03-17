Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, 5 saatlik beklemenin ardından TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı

'Terör propagandası yapmak' suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Kararın ardından HDP'li vekiller ile protesto yapan Gergerlioğlu "TBMM'yi terk etmiyoruz, direneceğiz" ifadelerini kullandı. Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller 5 saatlik beklemenin ardından TBMM'den ayrıldı.