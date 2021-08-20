Milletvekillerimiz Hamdi Uçar,Ahmet Çolakoğlu,Bel. Bşk. Dr.Ömer Selim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı'dan Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaret
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Milletvekillerimiz Hamdi Uçar,Ahmet Çolakoğlu,Bel. Bşk. Dr.Ömer Selim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı'dan Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaret

Milletvekillerimiz Hamdi Uçar,Ahmet Çolakoğlu,Bel. Bşk. Dr.Ömer Selim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı'dan Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Zonguldak Milletvekillerimiz Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Zonguldak Milletvekillerimiz Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Kaynak: Habermetre

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Milletvekillerimiz Hamdi Uçar,Ahmet Çolakoğlu,Bel. Bşk. Dr.Ömer Selim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı'dan Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaret - Haberler
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