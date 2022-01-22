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Milletvekili Yılmaz'dan Sedef Kabaş'a tepki

Milletvekili Yılmaz'dan Sedef Kabaş'a tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş'ın sözlerine tepki gösterdi. Kabaş'ın CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu canlı yayındaki hakaret içeren sözlerini değerlendiren Milletvekili Yılmaz, halkın oyları ile seçilmiş bir cumhurbaşkanına hakaretin aynı zamanda halka da hakaret olduğunu söyledi.

"Hem milletimizin gönlünde hem yargı önünde mahkum edileceksiniz"

Kabaş'ın açıklamalarının ardından haklı olarak RTÜK'ün inceleme başlattığını, Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturma açtığını anımsatan Yılmaz, cumhurbaşkanına televizyondan hakaret eden 'sözde gazeteci' diye nitelendirdiği Kabaş'ın bu hareketinin milletin gönlünde de yargı önünde de mahkum edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin, edepten yoksun sözleri kınadığını söyleyen Yılmaz, "Bu yalan ve algı uzmanı, demokrasi düşmanı hadsiz kadının sözleri, basın özgürlüğü değil hukuk tanımazlıktır. Muhalefet zırhı altında yapılan ahlaksız açıklamaları esefle kınıyor ve lanetliyorum. Bu kadarı çok fazla. Haddini bil Sedef Kabaş, kininizde boğulun. Cumhurbaşkanımız her daim milletin gönlündedir. Ancak siz bu aşağılık sözlerle hem milletimizin gönlünde hem de yargı önünde hesap verecek ve mahkum olacaksınız" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Zeynep Gül Yılmaz, Milletvekili, Sedef Kabaş, Politika, Haber

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