Milletvekili Vural Kavuncu'dan Başkan Çetinbaş'a Tebrik Ziyareti
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Milletvekili Vural Kavuncu'dan Başkan Çetinbaş'a Tebrik Ziyareti

AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, 20 Ocak Cumartesi günu gerçekleştirilen Genel Kurul’da yeniden AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine seçilen Ali Çetinbaş’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Vural Kavuncu'dan Başkan Çetinbaş'a Tebrik Ziyareti

AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, 20 Ocak Cumartesi günu gerçekleştirilen Genel Kurul'da yeniden AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine seçilen Ali Çetinbaş'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Milletvekili Kavuncu, "Yeniden aynı göreve Ali Çetinbaş başkanımıza başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızı bağrına basan hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi

Çetinbaş, tebrik ziyareti sebebiyle Milletvekili Kavuncu'ya teşekkür etti. (EFE) - KÜTAHYA

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