Milletvekili Tutdere, tütüncüler için çağrıda bulundu
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Milletvekili Tutdere, tütüncüler için çağrıda bulundu

Milletvekili Tutdere, tütüncüler için çağrıda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütün ticaretine getirilen hapis cezasını protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine koyulan kişilerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütün ticaretine getirilen hapis cezasını protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine koyulan kişilerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütün protestolarına katılan kişilerin anayasal haklarını kullandığını belirterek, tütün üreticilerinin tutuklanarak hapse atılmalarının hukuka ve yasalara aykırı olduğunu ifade etti.

Çocuklarının geleceği için ve seslerini duyurmak adına meydanlara indiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, "Adıyaman'da tütün ticaretine hapis cezası getiren yasaya tepkilerini göstermek ve seslerini duyurmak adına emekleri için, çocuklarının geleceği için anayasal haklarını kullanarak onurlu bir direniş sergileyen 10 tütün üreticisi hukuka ve yasalara aykırı olarak 11 Temmuzdan beri cezaevinde bulunmaktadırlar" dedi.

Tütün üreticilerine yapılan muameleyi hukuksuzluk ve vicdansızlık olarak nitelendiren Milletvekili Tutdere, uygulamaya koyulan İnsan Hakları Eylem Planı ve yapılan hukuk reformlarının uygulamalara yansımadığını ifade ederek, hukuk dışı uygulamaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Milletvekili Tutdere açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Masum insanlara yapılan bu muamele hukuksuzluktur, vicdansızlıktır. Bu mu sizin insan hakları eylem planınız, bu mu sizin hukuk reformunuz? Buradan Cumhurbaşkanına ve iktidara açıkça çağrıda bulunuyorum. Tütün üreticilerini bir an evvel serbest bırakın, tütün üreticileri bayramı çocuklarıyla beraber geçirsin." - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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