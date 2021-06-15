Milletvekili Tutdere: "Tütün satana 1 Temmuz'dan itibaren hapis cezası geliyor"
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Milletvekili Tutdere: "Tütün satana 1 Temmuz'dan itibaren hapis cezası geliyor"

Milletvekili Tutdere: 'Tütün satana 1 Temmuz'dan itibaren hapis cezası geliyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kıyılmış sarmalık tütün satan kişilere 1 Temmuz'dan itibaren hapis cezasının uygulanacağını söyledi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kıyılmış sarmalık tütün satan kişilere 1 Temmuz'dan itibaren hapis cezasının uygulanacağını söyledi.

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye'nin her tarafında çok ciddi yaptırımlarla karşılaşan tütün üreticisinin çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Tutdere, "Milliyiz ve yerliyiz diyen iktidar bu toprakların yüz yıllık ürününe kaçak muamelesi yapıyor. Bin bir emekle üretilen tütüne el koyuyor ve üreticilere idari para cezaları uyguluyor. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan, '1 kilo tütün satana 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası' getiren kanunun üreticiyi zor durumda bırakacak. Amerikan tütünü serbest, Yunan tütünü serbest, ancak Anadolu tütününe 3 yıldan 6 yıla kadar hapis getiren bir iktidarla karşı karşıyayız. Yasanın ertelenmesi, cezaların kökten silinmesi, tütün yetiştirilmesinin serbest kalması için Meclis'te bütün milletvekillerimizle tütün üreticisi adına her türlü mücadeleyi vereceğiz. İktidar bu yasadan geri adım atmazsa Türkiye'nin dört bir yanında emeğimizi ve ekmeğimizi savunmak adına alanlara çıkacağız" dedi.

Tutdere açıklamasının devamında, "Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında ton başına alınan 150 dolarlık verginin sıfırlandı. Yabancının vergisi sıfırlanırken, Adıyamanlı, Malatyalı, Batmanlı, Bitlisli, Diyarbakırlı, Hataylı üreticinin tütününe üç yıl hapis getiriyorlar. Millilik bunun neresinde? 2017 yılında kendi üreticisine hapis öngören kanun teklifini yasalaştıran iktidar, üç yılın sonunda 31 Aralık 2020 tarihinde ancak yönetmelik çıkartabildi. Bir yönetmeliği 3 senede çıkartan hükümet, üreticilere kooperatifleşmeleri için 6 ay kadar bir süre tanıdı. Ancak bununla da bitmiyor. Kooperatif kuruluş sürecinde de bin dereden su getirten hükümet neredeyse üreticiler kooperatifleri kuramasın diye uğraşıyor. Tütün üreticilerinin kooperatifleşme çalışmalarını tamamlanması için yasanın ve yönetmeliğin öngördüğü tarih olan 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kuruluş işlemlerini yerine getirilmeleri imkansız bir durumdur. Öngörülen hapis ve para cezalarının 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girerek uygulanacak olması tütün üreticilerinin mağduriyetine neden olacaktır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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