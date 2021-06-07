Milletvekili Tutdere köylülerle bir araya geldi
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Milletvekili Tutdere köylülerle bir araya geldi

Milletvekili Tutdere köylülerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, köylülerle bir araya geldi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, köylülerle bir araya geldi.

Köylülerin sıkıntılarını dinleyerek sorunların yerinde tespiti için köy köy gezen Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bu defa merkeze bağlı Dardoğan Köyü'ne gitti. Burada köylülerle bir araya gelen Milletvekili Tutdere, köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek kendisine iletilen konuları meclis gündemine taşıyacağını vurguladı.

Milletvekili Tutdere ve beraberindeki heyet, daha sonra Uzun Köy ile Yavuzlar Mezrası'na geçerek burada da köylülerle bir araya geldi. - ADIYAMAN

Milletvekili Tutdere köylülerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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