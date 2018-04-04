Milletvekili Tunç'tan Devlet Hastanesine Ziyaret

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Devlet Hastanesinde yeni hizmete giren acil servisin yeni ünitesinde incelemede bulundu, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Tunç, yapım ihalesi gerçekleştirilen 400 yataklı şehir hastanesi tamamlanıncaya kadar mevcut hastanede sağlık hizmetini en verimli şekilde sunmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hastanesinin acil servisinde halka daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve acil servisteki yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni gözlem ünitesinin hizmete girdiğini ifade eden Tunç, hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret etti.

Tunç'a, çalışmalar hakkında bilgi veren Devlet Hastanesi Başhekimi Abdullah Danışman da yeni acil çalışma sisteminde 17 olan hemşire sayısının 30'a çıkarıldığını belirterek, daha iyi sağlık hizmeti sunabilmenin gayreti içerinde olduklarını kaydetti.