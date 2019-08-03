Milletvekili Tunç Aronya üreticisini tebrik etti

Milletvekili Tunç, "Odunsu çok yıllık çalı formunda ve uzun ömürlü bir bitki olan, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeniyle "Süper meyve" olarak adlandırılan Aronya bahçesi Bartın Çakrazşeyhler Köyünde değerli hemşehrimiz Murat Öner tarafından hayata geçirildi. Üreticimizi tebrik ediyor, tüm Bartın geneline yaygınlaşması dileğiyle bol kazançlar diliyorum."Dedi.

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında 2018 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Amasra İlçesi Çakrazşeyhler köyünde 1,5 dekar alanda 180 fidan dikilerek oluşturulan Bartın'ın ilk ve tek "Aronya Demonstrasyon Bahçesi" bu yıl meyvelerini verdi.

Üzümsü bir meyveye sahip olan sağlığa faydası nedeniyle yetiştiriciliği önem kazanan Aronya, Ağustos sonu Eylül ayı ortalarında hasada gelecek olup, Aronya, taze ve kuru meyve tüketiminin dışında gıda sanayinde pasta, reçel, meyve suyu, dondurma yapımında farklı şekillerde kullanılabildiği gibi ilaç sanayinde de kullanılıyor.

Kaynak: Bültenler