Milletvekili transferinin önüne geçilmesini engelleyecek 2 formül üzerinde duruluyor MHP Lideri Bahçeli'nin önerisine AK Parti cephesinin de sıcak bakması sonrası bir partiden diğer partiye milletvekili transferinin engellenmesi için harekete geçildi. Konuyla ilgili şu anda üzerinde konuşulan iki formül var.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milletvekili transferinin önüne geçilmesi çağrısına AK Parti'den olumlu yanıt gelince ortak çalışma için düğmeye basıldı. Ortaya çıkan iki formüle göre seçime belirli bir süre kala milletvekili transferi yasaklanabilir ya da istifa eden bir milletvekilinin en aza 6 ay başka bir partiye geçişi engellenebilir.

Haziran ayı içinde Meclis Başkanlığına sunulması hedeflenen teklifte milletvekili transferini önlemek için şimdilik iki formül konuşuluyor. Bunlardan biri milletvekilinin partisinden istifa ettikten sonra 6 ay gibi sınırlı bir süre başka bir partiye geçişi mümkün olmayacak. Bu süreçte milletvekili Meclis çalışmalarına bağımsız üye olarak katılacak. İkinci formüle göre ise seçimlere belli bir süre kala, örneğin 1 yıl, milletvekilinin istifa edip başka bir partiye geçişine izin verilmeyecek. Her iki formülün de hem istifa eden milletvekiline dair gündeme getirilen kimi spekülasyonları engelleyebileceği hem de milletvekilinin geçiş yapacağı partiye sağlayacağı menfaatin ortadan kaldırılabileceği ifade ediliyor.