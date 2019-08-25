Milletvekili Taşkesenlioğlu'ndan AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret

25.08.2019 11:46

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.

Milletvekili Taşkesenlioğlu, AA Erzurum Bölge Müdürlüğüne atanan Bekar'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Bekar ile bir süre sohbet eden Taşkesenlioğlu, güvenilir ve doğru haberin kaynağı olan AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki başarılı çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, bu çalışmaların çok önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bekar da AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları hakkında Taşkesenlioğlu'na bilgi verdi.

Kaynak: AA