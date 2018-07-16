Milletvekili Taş, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Seçildi

Adıyaman 27. Dönem Milletvekili Yakup Taş, Tarım,Orman ve Köy işleri Komisyonuna seçildi.

Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu'nun 26 üyesinden birisi oldu. Yunus Kılıç'ın başkanlığını yürüttüğü Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonunun ilk toplantısına katılan Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, açıklamada bulundu.

Adıyaman'da uzun yıllar Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Yakup Taş, "Ziraat Odası Başkanı olarak hizmet ettiğim kentime milletvekili olarak hizmet edeceğim. Ayrıca bu komisyonda olmam tarım kenti olan Adıyaman'a hizmet etmemde bir avantaj olacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN