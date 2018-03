Milletvekili Polat Down Sendromlular Günü Etkinliğinde Katıldı

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Down Sendromlular günü etkinliğine katıldı.

Milletvekili Polat, Down Sendromlular günü nedeniyle düzenlenen futbol turnuvasına bakanlar ile birlikte katılarak, down sendromluların yanında oldu. Milletvekili Polat, down sendromluların hasta yada engelli olmadığını ifade ederek, "Onlar hasta ya da Engelli değiller, Onlar sadece bizden farklılar. Sadece bir farkları var, O da bizler 46 kromozomlu iken, onların 47 kromozomlu olmalarıdır. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak,Dışişleri Bakanımız Mevlüd Çavuşoğlu,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin ve Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Down sendromlu milli takım oyuncuları programa iştirak ederek futbol oynadık. Down sendromluların yanında olduğumuzu gösterdik" dedi. - KİLİS