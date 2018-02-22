Milletvekili Orhan Miroğlu'ndan Vali Yaman'a Ziyaret

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu Vali Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Adalet ve Kalkınma Partisi Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Vali Mustafa Yaman'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Milletvekili Orhan Miroğlu'na eşi Canan Miroğlu, kızı Hiva Miroğlu ve Artuklu Belediye Meclis üyesi ve İşadamı Metin Alihansoy çok sayıda partili eşlik etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Orhan Miroğlu ve beraberindekilerle bir süre sohbet eden ve nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yaman, evlat acısı yaşayan Milletvekili Orhan Miroğlu'na burada bir kez daha başsağlığı dilerken Milletvekili Miroğlu'da iki hafta boyunca Mardin'de kendilerini hiç yalnız bırakmayarak acı ve yaslarını paylaşan Vali Yaman ve Belediye çalışanlara teşekkür etti. - MARDİN