Milletvekili maaşı ne kadar 2022? Emekli milletvekili maaşı ne kadar 2022? Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

Milletvekili maaşı ne kadar 2022? sorusuaraştırılan konular arasında. Asgari ücretli ve memurun yeni maaşlarının belli olmasının ardından milletvekili maaşı da belli oldu. Peki Milletvekili maaşı ne kadar 2022? Emekli milletvekili maaşı ne kadar 2022? detaylar haberimizde.

MİLLETVEKİLİ MAAŞI NE KADAR 2022?

2021 yılında milletvekili maaşı 25 bin liraydı. 2022 yılında milletvekili maaşına 3 bin 600 lira zam yapılacak. Böylece 2022'de milletvekili maaşının 28 bin 600 lira olması bekleniyor.

EMEKLİ MİLLETVEKİLİ MAAŞI NE KADAR 2022?

2022 yılına göre emekli milletvekili maaşı 18 bin 135 TL'dir.

CUMHURBAŞKNAI MAAŞI NE KADAR 2022?

Cumhurbaşkanı maaşı 14.4 oranında artarak 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi. Maaşın 2023 yılında 119 bine 2024 yılında ise 131 bine yükselmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI'NIN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2022 yılına göre Cumhurbaşkanı emekli maaşı 40 bin 300 TL'dir.

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