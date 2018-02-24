Milletvekili Kılıç'tan Şehit Ailelerine Ziyaret

AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile eşi Eda Kılıç, Havza'da şehit ailelerini ziyaret etti.

Kılıç çifti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in, Sondaj Mahallesi'ndeki ailesinin evine giderek, taziyelerini bildirdi.

Şehidin babası Mustafa, annesi Reyhan, eşi Kadriye, kardeşi Yunus Emre ve amcasının oğlu Cesur Şahin ile görüşen Kılıç çifti, şehidin kızı Reyhan Öykü'yü kucaklarına alarak sevdi.

Kılıç çifti, daha sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in annesi Behiye Şahin'i ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Milletvekili Kılıç, devletin her türlü imkanları ile şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, "Acı, hepimizin acısı. Hepimizin, milletimizin başı sağolsun. Allah şehitlerimize rahmeti ile muamele etsin. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Allah geride kalanlara uzun ve sağlıklı ömürler versin. Güvenlik güçlerimiz bölücü hainlere karşı mücadele ediyor. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadesini kullandı.

Ziyaretlere, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir de katıldı.