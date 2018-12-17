Milletvekili Karahocagil: "2019 Yılı Bütçesinin En Önemli Özelliklerinden Biri Tasarruf"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Yeni ekonomi programda ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda hazırladığımız 2019 yılı bütçesinin en önemli özelliklerinden biri 'tasarruf bütçesi' olmasıdır. Özellikle alt yapı yatırımlarımız doygunluk noktasına ulaştığı için öncelikli tasarruf alanımız burası oldu" dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada bir yandan tasarruflar sayesinde kamu kaynaklarının verimsiz alanlara yönelmesinin önüne geçilirken diğer yandan memurun, işçinin ve emeklinin haklarının korunduğunu belirten Mustafa Levent Karahocagil, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılı bütçesinde de kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve engellilere sağladığımız imkanları arttırarak devam ettiriyoruz. Diğer taraftan, ihracata, teknoloji üretimine ve turizme yönelik ayrılan kaynaklarda temel olarak kesinti uygulanmamıştır. Yeni Ekonomi Programı'nda da ilan ettiğimiz gibi 2019 yılı bütçesinden başlayarak 3 yıllık dönemde kaynaklarımızı öncelikli olarak ihracatı ve yüksek teknoloji üretimi artıracak ve cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edeceğiz. Bu kapsamda daha önce ilan ettiğimiz bütçe disiplini ve sıkı maliye politikası yaklaşımımız 2019 yılında da tavizsiz şekilde uygulamaya devam edilecektir" diye konuştu.

2019 yılı bütçesinde de en büyük pay yine eğitime ayrılacağına değinen Milletvekili Karahocagil, "2019 yılı bütçemizde eğitime 161 milyar TL ye çıkarıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17 sini eğitime ayırıyoruz. Ayrıca vergi gelirlerinin yüzde 21'ini doğrudan eğitime aktarıyoruz. 2019 yılı bütçesinden ikinci en büyük pay sağlığa ayırdık. Bütçemizden 2019'da 157 milyar TL kaynak ayırdık. 2002 yılında bütçenin yüzde 11.3 olan sağlık harcamalarının bütçe içerisindeki payını 2019 yılında yüzde 16,3'e çıkardık. Tarıma 26,5 milyar TL kaynak ayırıyoruz. Reel sektörü desteklemeyi sürdürüyoruz. Reel kesim destekleri için 32,8 milyar TL kaynak ayırıyoruz. Yurt içi tasarruf oranının artırılması önemli bileşenlerden biridir. Bireysel emeklilik sistemine doğrudan devlet katkısı tutarı 4,1 milyar TL kaynak ayırdık. Toplam devlet katkısı tutarı 19,4 milyar TL'ye ulaşmış olacaktır. 7 milyon kişiye fon ise 87 milyar TL'ye yaklaşmıştır" şeklinde konuştu.

Özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyecek yatırımlara önem verileceğine değinen Karahocagil, yerel yönetimlerinde destekleneceğini ve bu kapsamda büyükşehir, diğer belediyeler ile İl Özel İdarelerimize ayrılan kaynağın yüzde 28,4 artırılarak 93,6 milyar TL seviyesine ulaştırılacağını söyledi. - AMASYA