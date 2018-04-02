Milletvekili İşler, Beypazarı'nda Tarım Yatırımlarını İnceledi - Ankara

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen projelerde incelemelerde bulundu.

İşler, Beypazarı ilçesini ziyaret ederek, TKDK tarafından sağlanan hibe desteklerle ilçede hayata geçirilen projeleri inceledi.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan TKDK'den sağlanan hibe desteklerden yararlanan firmaların çalışmalarını yerinde görmek için seçim bölgesinde bulunan ilçeleri ziyaret ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl tarımsal hayvancılığa verilen destekler 260 milyon lira. Hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hem de TKDK'nin verdiği hibe kapsamındaki destekler Ankara'nın ilçelerinde hayata geçiyor. Beypazarı bu bakımdan en çok destek alan ilçelerimizden. Polatlı'dan sonra ikinci sırada geliyor. Hem girişimcilerimizi hem de TKDK'Yİ güzel hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum."

İncelemeleri kapsamında Beypazarı'nın Macun Mahallesi'nde kurulan "Yaşayan Köy"e de konuk olan İşler, köyün kurucusu Semahat Demir'den çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İşler'e ziyaretlerinde Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz, TKDK İl Koordinatörü Güzin Oyman ile Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan eşlik etti.