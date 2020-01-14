Milletvekili Hamzaçebi'den TÜMBİKON Genel Başkanı Akay'a ziyaret

14.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:29

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tüm Bürokratlar İş İnsanları ve Yöneticileri Konfederasyonu (TÜMBİKON) Genel Başkanı Cevdet Akay'ı ziyaret etti.



TÜMBİKON'un Genel Başkanı Akay ve yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Milletvekili Akif Hamzaçebi, sivil toplum demokrasi ilişkisi konusunda, Türkiye'nin genel durumu hususlarında ve özelde de Karabük'ün sorunları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette konfederasyon çalışmaları ve projeleri hakkında da Hamzaçebi'yi bilgilendiren Genel Başkan Cevdet Akay, "Bizim açımızdan çok verimli bir toplantı oldu. İlerleyen günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da iştirak edeceği geniş katılımlı bir toplantı yapılması konusunda milletvekilimizle mutabık kaldık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA