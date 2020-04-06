Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
06.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:20
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklayıp, "COVID-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: DHA