Milletvekili Ceylan ve Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, lavanta tarlalarını inceledi
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Milletvekili Ceylan ve Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, lavanta tarlalarını inceledi

Milletvekili Ceylan ve Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, lavanta tarlalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, belediye tarafından hayata geçirilen lavanta tarlalarında incelemelerde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, belediye tarafından hayata geçirilen lavanta tarlalarında incelemelerde bulundu.

Ceylan, ilçe ziyaretinde başkan Öntaş ile bir araya geldi. Öntaş, ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Ceylan ve Öntaş, lavanta yetiştirilen Belenören ve Çalıcaalan mahallelerine geçerek, lavanta tarlalarını inceledi.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nallıhan'ın köylerindeki bu güzelliği yerinde gördüğüm için son derece mutluyum. Lavantayı yetiştiren Bünyamin Başarır'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Başkan Öntaş'a da çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda iki köyde oturan vatandaşlara 300 bin adet lavanta fidesi dağıtmış. Gezdik gördük ve tarlaları inceledik. Gerçekten çok güzel bir manzara var. Lavanta, kırsal alanın kurtarılması açısından son derece önemli bir bitki. Su istemiyor, hayvanlar da yemiyor. Getirisi yüksek bir ürün." diye konuştu.

Başkan İsmail Öntaş da şunları kaydetti:

"2021 yılında 300 bin fide dağıttık ve 300 dönüm alanda Lavanta fidesi dikimi yapıldı. Şu an çok iyi sonuçlar alıyoruz. Belediye olarak Çalıcaalan ve Belenören mahallelerine lavanta yağı sıkma makineleri kurduk. Bu yıl 1 kilo lavanta yağı 2 bin liradan alıcı buluyor. Yağının değerli olduğu kadar suyu da çok değerli ve kozmetik sanayinde kullanılıyor. Lavantanın olduğu yerlere sinek ve böcek gelmiyor. Bu şekilde projemiz devam ediyor. Sadece yağı ve suyu için değil, turizm açısında da son derece önemli. Fotoğraf sanatçıları fotoğraf çekiyorlar. Bunu daha da geliştireceğiz."

Milletvekili Ceylan ve Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, lavanta tarlalarını inceledi
Milletvekili Ceylan ve Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, lavanta tarlalarını inceledi
Milletvekili Ceylan ve Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, lavanta tarlalarını inceledi
Milletvekili Ceylan ve Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, lavanta tarlalarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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