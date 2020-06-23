Milletvekili Çelebi'den Vali Varol'a hayırlı olsun ziyareti Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Av. Abbas Aydın ve parti teşkilatı ile birlikte Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Av. Abbas Aydın ve parti teşkilatı ile birlikte Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Çelebi sosyal medya hesabından gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin paylaşımında: "Ağrımıza atanan Valimiz Dr. Osman Varol'a İl Başkanımız, İl Başkan Yardımcılarımız,Kadın ve Gençlik Kolları Başkanımız,İlçe Başkanlarımız ve teşkilatımızla ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunduk.Hep birlikte ilimize ve hemşehrilerimize hizmet için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA