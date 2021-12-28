Milletvekili Çalık TKDK desteğiyle kurulan işletmeleri ziyaret etti

MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da son 11 yılda 550 girişimcinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) desteğiyle 750 milyon liralık yatırım yaptığını söyledi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ve partililerle birlikte Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret etti.

Kırıcı Kuru Meyve ve Gıda Fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla bir araya gelen Çalık, daha sonra, 25 milyon lira yatırım tutarındaki inşaatının yapımı devam eden Eroğlu Kayısı Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Malatya ekonomisinin can damarının kayısı olduğuna işaret eden Çalık, TKDK'nin Malatya'nın tarım ve hayvancılığının gelişmesine, istihdamına ciddi katkı sağladığını belirtti.

Malatya'da son 11 yılda 550 girişimcinin TKDK desteğiyle 750 milyon liralık yatırım yaptığı ifade eden Çalık, "Bu yatırımlar büyük bölümü kırsalda 7 bin 500 kişiye iş imkanı sağladı, aynı zamanda insanların doğdukları yerde doymasına ve devletin de istihdam politikasına ciddi katkı sundu." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldır önce siyasi sonra da ekonomik istikrarı sağlamak için çok büyük bir çaba sarf ettiklerini belirten Çalık, "Tüm engellemelere karşın, milletimiz 15 seçimde gereken cevabı verdi ve siyasi istikrarla birlikte 'Durmak yok, yola devam' dedik. Milletimizin alım gücünü artırıp, büyümemizi sağlayarak, ihracat rakamlarımızı bugün olduğu gibi yukarıya çıkarmak için mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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