Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanyol'da vatandaşların sorunları dinledi
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Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanyol'da vatandaşların sorunları dinledi

Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanyol'da vatandaşların sorunları dinledi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanyol ilçesini ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanyol ilçesini ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Doğanyol'da vatandaşlarla buluşan Tüfenkci, TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarında ve yeni yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Son günlerde Akdeniz ve Ege'de çıkan orman yangınlarına değinen Tüfenkci, "Bu yangınlar normal yangınlar gibi gözükmüyor. Fakat üzücü olan şu ki bu yangınları siyasi mecraya çekerek kullanmak isteyenler var. Tek kelimeyle yazık. Hepimiz bu geminin içindeyiz. Ancak her şeye rağmen güçlü ülkemiz bu felaketi de alnının akıyla atlatacaktır. Yeter ki dezenformasyon batağına saplanmayalım." ifadelerini kullandı.

Devletin yeni konutlar ve diğer yapılarla Doğanyol'da önemli bir işe imza attığını anlatan Tüfenkci, en kaliteli malzemeden, en ince ayrıntısına kadar modern konutlar inşa edildiğini belirtti.

Tüfenkci, konuşmasının ardından vatandaşların taleplerini de dinledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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