Milletvekili Aydın, Müdür Ergüder'i ziyaret etti
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Milletvekili Aydın, Müdür Ergüder'i ziyaret etti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i ziyaret etti.

Milletvekili Aydın, Müdür Ergüder'i ziyaret etti
19.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:14

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Milletvekili Ahmet Aydın, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'e, çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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