Milletvekili Aksal, Bakan Selçuk'u ziyaret etti

07.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:40

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.



Milletvekili Aksal'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Edirne ve Uzunköprü huzurevi projeleri konuşuldu.

Milletvekili Aksal, ilçelerin sosyal hizmet merkezleriyle ilgili taleplerini de Bakan Selçuk'a iletti.

Kaynak: AA