Milletvekili Aksal, Bakan Selçuk'u ziyaret etti
Haberler » Güncel » Milletvekili Aksal, Bakan Selçuk'u ziyaret etti - Haber

Milletvekili Aksal, Bakan Selçuk'u ziyaret etti

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.

07.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:40
Milletvekili Aksal, Bakan Selçuk'u ziyaret etti

MKYK Üyesi ve Fatma Aksal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.


Milletvekili Aksal'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Edirne ve Uzunköprü huzurevi projeleri konuşuldu.

Milletvekili Aksal, ilçelerin sosyal hizmet merkezleriyle ilgili taleplerini de Bakan Selçuk'a iletti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler