Milletvekili Adayı Bilgin, Hem Pide Yaptı Hem de Destek İstedi

AK Parti Samsun milletvekili adayı Elif Coşkun Bilgin, bir fırında pide yaparken, vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri için AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.

AK Parti Samsun milletvekili adayı Elif Coşkun Bilgin, seçim gezilerini sürdürüyor. Samsun'un ilçelerini tek tek dolaşan ve bugüne kadar binlerce vatandaşla buluşan Bilgin, bayramın üçüncü gününde İlkadım'da ilçe halkıyla buluştu. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Bilgin, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde de bir fırına girdi ve burada pide yaparak maharetini gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden ve onları dinleyen Bilgin, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi.

Yeni ve Güçlü Türkiye'nin devamı için 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu belirten Bilgin, "Samsunlular, Türk halkı olarak bizler bir bütünüz. Nasıl ki kendimiz, ailemiz ve sevdiklerimiz için hayallerimiz varsa, şehrimiz ve ülkemiz için de hayallerimiz var. Ben de bu hayallerimi gerçekleştirebilmek ve yaşantımda edindiğim bilgi, beceri ve tecrübelerimi Yeni Türkiye'nin vizyon ve misyonunu devam ettirmek, 2023 hedefi yolunda Yeni Samsun için kullanmak istiyorum" dedi.

Hedefinin, Samsun'u ekonomik ve sosyal alanlarda daha da kalkındırmak olduğuna işaret eden Bilgin, şunları söyledi:

"Vekillik görevini sadece temsil makamı olarak görmekten öte, proje üreten, sorun çözen, elini taşın altına koyan, cesaret eden bir vekil anlayışı ile çalışacağım. Bir mühendis olarak tecrübelerimi halkımızla paylaşmak, teknolojinin daha doğru kullanılması ve yeni neslin teknoloji üreten bir nesil oluşabilmesi için, yeni projeler üreten gençlik yetişmesi konusunda var gücümle çalışacağımı bilmenizi isterim. Bu göreve talip olurken sorumluluğumun farkındayım. Bunun için Samsunlu hemşehrilerimden güçlü bir meclis için destek istiyorum." - SAMSUN