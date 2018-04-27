Milletvekili Aday Adaylığı İçin İstifalar

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan ile AK Parti Narlıdere, Karabağlar, Kemalpaşa ve Seferihisar ilçe başkanları Cumhurbaşkanı Seçimi ile beraber yapılacak ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa etti.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için aday adaylığı müracaatları devam ediyor.

Bu kapsamda İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Aslan Bilgi, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Yaşar Kırkpınar, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Hamit Nişancı, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları Mehmet Tozlu, Abdurrahman Tosun, Adnan Yılmaz görevlerinden istifa etti.