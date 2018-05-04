Milletvekili Aday Adayı Ahmet Ersin Bucak Ziyaretlerini Sürdürüyor

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Ahmet Ersin Bucak, vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine devam ediyor.

Daha önce Şanlıurfa ve Siverek'te 18 yıl boyunca Doğruyol Partisinin çeşitli kademelerinde görev alan ve 2011 yılında bağımsız olarak girdiği seçimden 32 bin oy alan Ahmet Ersin Bucak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilliği aday adaylığı sürecinde ziyaretlerine devam ediyor. Bucak, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcilerini de ziyaret ediyor.

Ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Bucak, seçimin memleket için hayırlı olması dileğinde bulunuyor. - ŞANLIURFA