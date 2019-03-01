Milletin Adayı Şıktaşlı'dan Yeni Proje: "Enerji A.ş."

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, seçim çalışmaları çerçevesinde Akhisar'daki oda başkanlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde kenti enerji üssü yapacak yeni bir projeyi daha kamuoyu ile paylaştı. Şıktaşlı, seçimin hemen ardından Tarım A.Ş.'den sonra Enerji A.Ş.'yi kuracaklarını ifade etti.

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, seçim çalışmaları çerçevesinde Akhisar ilçesine ziyarette bulundu. Şıktaşlı, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Millet İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayı Besim Dutlulu, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve ilçe başkanlarıyla ilçede ilk olarak esnaf ziyaretinde bulundu. İlçedeki çarşı esnafını tek tek ziyaret eden Şıktaşlı, Manisa'yı ve Akhisar'ı değiştirecek projeler hakkında bilgiler verdi.

Şıktaşlı esnaf ziyaretlerinin ardından Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa'yı, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy ile Akhisar Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahattin Alkın ve oda üyelerine ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Başkan adayı Şıktaşlı, oda üyelerine ekonomi, istihdam, tarım konularındaki projeleri hakkında bilgiler verdi. Oda başkanları ise Manisa'nın büyükşehir olmasına karşın, kendilerine verilen sözlerin unutulduğunu ve büyükşehirden beklendikleri destekleri alamadıklarını ifade etti.

Şıktaşlı odalara düzenlediği ziyaretlerde yaptığı konuşmada Manisa Büyükşehir'in imkanlarından il genelindeki tüm odaların faydalanacağı, tarım, ekonomi ve istihdam olmak üzere çeşitli alanlarda gereken desteğin yapılacağını, büyükşehirin gücünün üretim ekonomisine dayalı olacağını söyledi.

Tarım A.Ş.'den sonra Enerji A.Ş. müjdesi

Şıktaşlı, ziyaretlerde üreticiyi ve kenti canlandıracak Tarım A.Ş. projesinin ardından ikinci bir proje daha müjdesini açıkladı. Şıktaşlı, Manisa'yı kendi enerjisini üreten bir üs haline getirmek için yeni bir projeyi daha imza atacaklarını dile getirerek, "Manisa'nın suyunu, havasını, toprağını kirleten özensiz ve kayırmacı bir anlayışla verilen izinlerle yoğun bir enerji üretim havzası haline getirilmeye çalışılan ve birkaç büyük ulusal ya da uluslararası şirketin nemalandığı kentimizde; üzüm başta olmak üzere tüm tarım üretimi için tehlike olmaya başlayan, kanser başta olmak üzere birçok hastalıkta artışa neden olan, insanlar ve diğer canlıların yaşamını da tehdit eden enerji üretimi ve tüketimi yerine; ekolojiyi ve canlı yaşamını merkeze koyan sürdürülebilir güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerini binalardan işyerlerine, otoparklardan açık alanlara varıncaya kadar üretip depolayacağımız bir temiz enerji üretimi ile kendi kendine yeten ve değer yaratan bir anlayışımız olacak. Vatandaşımız ve üreticimiz için enerji maliyetleri çok yüksek. Bu maliyetleri düşürecek çalışmalarımız ve projelerimizde var. Bu nedir. büyükşehir olarak bir enerji şirketi de kurabiliyoruz. Bu yetkimiz ile seçildiğimiz zaman bir Enerji A.Ş.'miz olacak. Böylece Manisa'da üreticinin bir çok anlamda maliyetini düşürecek sisteme geçeceğiz. Enerji A.Ş.'nin amacı belli bir sürede kendini büyütüp Manisa'ya yetecek ihtiyacı karşılayacak bir stratejiye sahip olacak." diye konuştu.

Şıktaşlı yeni projeleri Enerji A.Ş.'nin Manisa'ya getireceği faydaları hakkında önümüzdeki günlerde kapsamlı bir açıklama yapacaklarını ifade etti.

Tanışma yemeğine katıldı

Şıktaşlı, ziyaretlerin ardından gece Akhisar ilçesinde Millet İttifakı'nın Manisa ilçe belediye başkan adaylarının bir araya geldiği akşam yemeğine katıldı. CHP Akhisar İlçe Başkanlığı tarafından Fayton Otel'de düzenlenen birlik, beraberlik ve tanışma yemeğine CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti ve CHP ilçe başkanları ile Millet İttifakının Manisa'daki 17 ilçe belediye başkan adayları katıldı.

Birlik ve beraberliğin sergilendiği yemekte Şıktaşlı, 31 Mart seçimlerinden Millet İttifakının zaferle çıkacağını, seçimlerinden sonra Manisa'ya vatandaş ve üretim ekonomisine odaklı belediyecilik hizmetlerinin geleceğini dile getirdi.

Gecenin sonunda Millet İttifakının belediye başkan adayları hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA