Millet ve 75. Yıl Mahalle Kreşleri Yükseliyor

Yıldırım Belediyesi tarafından 75. Yıl ve Millet Mahallelerine yapımı devam eden kreşler, inşası tamamlanarak hizmete girmek için gün sayıyor. 75. Yıl Mahallesine kazandırılacak kreş binası, toplamda 985 metrekarelik alanda inşa edilecek ve 3 katlı olarak hizmet verecek. Modern binanın içerisinde 5 adet oyun ve etkinlik odası, oyun bahçesi, 1 adet uyku odası, 1 adet emekleme odası, iç bahçe ve oyun bahçesi yer alacak. Millet Mahallesinde ise toplamda bin 181 metrekarelik alanda inşa edilecek kreş binası 2 katlı olarak hizmet verecek. Modern binanın içerisinde oyun ve etkinlik odası, uyku odası, emzirme odası, emekleme odası, alt açma odası, sağlık odası ve çok amaçlı salon yer alacak.

HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Yıldırım'ın her alanda gelişmesi adına bölgesel kreşlerin önemine değinen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın tam donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk adımı bu kreşler olacak. Öncelikli hizmet gruplarımız arasında yer alan çocuklarımız kreşlerimizle geleceğe emin adımlarla hazırlanacaklar" dedi. Yüksek standartlardaki modern kreş binalarının ilçeye artı değer katacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Ülkemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi çocuklarımızın alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olabilir. Temel eğitim safhasında hizmet verecek bölgesel kreşlerde aile sıcaklığı oluşturarak anne sevgisini baba şefkatini aratmayacağız. Güçlü Yıldırım hedefine yetiştireceğimiz güçlü nesillerle ulaşacağız" diye konuştu.

'ÇITAYI YÜKSELTTİK'

Ülkenin son 15 yılda gösterdiği gelişim ve kalkınmayla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını anımsatan Başkan Edebali, "Bunu kalıcı hale getirebilmek ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha güçlü uzanmak adına eğitim standartlarımız her geçen gün yükseliyor. Bu bağlamda toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızı donanımlı bireyler olarak yarınlara hazırlamak adına okul öncesi eğitim ön plana çıkıyor. Biz de yerel yönetim olarak eğitimin desteklenmesi çerçevesinde ilçemize bir taraftan yeni kreş binaları kazandırırken, diğer taraftan da YIL-MEK bünyesindeki Okul Öncesi Eğitim Sınıfları ile yavrularımıza eğitim veriyoruz" ifadelerini kullandı.