Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında vefat etti.
ANKARA (AA) - Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında vefat etti.
Alınan bilgiye göre, Edibali için yarın Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmasının ardından saat 15.00'te TBMM'de Devlet Töreni düzenlenecek.
Edibali'nin naaşı, 16 Ocak Pazar günü İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.
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AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri