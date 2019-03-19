Miley Cyrus'dan Çırılçıplak Yaz Fotoğrafı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Cyrus'un bir takipçisi fotoğrafa, "Kusursuz bir fotoğraf." yorumunu yaptı.
Aykırı tarzıyla gündeme gelerek dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Miley Cyrus, çıplak fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
"KUSURSUZ BİR FOTOĞRAF"
Çıplak fotoğrafını paylaşan Miley Cyrus, yine adından söz ettirmeyi başardı. Cyrus'un fotoğrafına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. Cyrus'un bir takipçisi fotoğrafa, "Kusursuz bir fotoğraf." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "İlluminati genç beyinleri ele geçirip her şeyi yaptırıyor." yorumunu yaptı.
İLK ÖPÜŞTÜĞÜ KİŞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI
İlk öpüşmesini okulundan bir kızla deneyimlediğini söyleyen Miley Cyrus, o dönemde bu eğiliminin çevresindeki kimse tarafından anlaşılamadığını açıklamıştı.
YORUMLAR (8)
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KENDİ VÜCUDU KENDİ İRADESİ KİMSE KARIŞAMAZ İSTEDİĞİ GİBİ SERGİLER.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ne bicim haber lan bu, Seyma haberi yapsanizaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yani sadece anası görmemiş çiplakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Hür irade ve akılları doğrultusunda iman etmeyecekleri tesbit edilen Cehennemlikler.Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır