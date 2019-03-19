Miley Cyrus'dan Çırılçıplak Yaz Fotoğrafı!

Aykırı tarzıyla gündeme gelerek dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Miley Cyrus, çıplak fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

"KUSURSUZ BİR FOTOĞRAF"

Çıplak fotoğrafını paylaşan Miley Cyrus, yine adından söz ettirmeyi başardı. Cyrus'un fotoğrafına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. Cyrus'un bir takipçisi fotoğrafa, "Kusursuz bir fotoğraf." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "İlluminati genç beyinleri ele geçirip her şeyi yaptırıyor." yorumunu yaptı.

İLK ÖPÜŞTÜĞÜ KİŞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

İlk öpüşmesini okulundan bir kızla deneyimlediğini söyleyen Miley Cyrus, o dönemde bu eğiliminin çevresindeki kimse tarafından anlaşılamadığını açıklamıştı.