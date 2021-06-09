Milas'ta Bensu Narlı ismi parkta yaşatılacak
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Milas'ta Bensu Narlı ismi parkta yaşatılacak

Milas'ta Bensu Narlı ismi parkta yaşatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde annesinin evinde olduğu sırada kalbine ateş edilerek öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın ismi parka veriliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde annesinin evinde olduğu sırada kalbine ateş edilerek öldürülen 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın ismi parka veriliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde doğum gününe 1 hafta kala öldürülen Bensu Narlı için Milas Belediye Meclisi'nde karar alındı. Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde annesinin evinde Serhat K. tarafından kalbine ateş edilerek katledilen 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın isminin Güllük Mahallesi'nde bir parka verilmesi için çalışma başlatılmıştı. Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen Milas Belediyesi Haziran Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda alınan karar ile Bensu'nun adı Güllük Mahallesi'nde daha önceden yapılan bir parka verildi. Bensu Narlı Parkı tabelası parka asılarak ismi ölümsüzleştirilecek. - MUĞLA

Milas'ta Bensu Narlı ismi parkta yaşatılacak
Milas'ta Bensu Narlı ismi parkta yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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