Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin sahasının alevlere teslim olmasının ardından Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'tan yeni uyarı geldi. Tokat, "Yangın, yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum'a elektrik verilemeyebilir. Yangın, kuzey yönünde Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor" dedi.

Yaklaşık 200 saatten bu yana alevlerle mücadelenin sürdüğü Muğla'daki en kritik noktalardan biri olan Ören'de bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde alevler hendekleri aşıp termik santrale ulaştı. Havadan ve karadan müdahalelerin aralıksız sürdüğü yangın 11 saat sonra söndürüldü.

ALEVLER YENİKÖY TERMİK SANTRALİNE DOĞRU İLERLİYOR

Türkiye'yi tedirgin eden yangın söndürülürken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bölgede süren yangına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yangının Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerlediğini söyleyen Tokat, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yangın, Akçakaya'yı aşarak Gürceğiz'e dayandı. Bayır mahallesi boşaltılıyor. Yangın yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum'a elektrik verilemeyebilir. Yangın, kuzey yönünde Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor."

Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor
Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor
Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı! Milas'taki termik santrali söndürmeye giden TOMA bile kül olmuş
Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı! Milas'taki termik santrali söndürmeye giden TOMA bile kül olmuş
Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Ümit Dündar Bülent Turan Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Tuğba Özay Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Caner Erkin Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 23:42:18. #1.15#

title