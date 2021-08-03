Milas Belediye Başkanı kötü haberi az önce verdi! Termik santral ilk defa alevlerle yüz yüze

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçedeki yangınların ilk defa termik santrallerle yüz yüze geldiğini belirterek, durumu korku içerisinde takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin güney kıyılarında devam eden yangınlar, doğal güzellikleri tehdit etmeyi sürdürüyor. Yangınlarla ilgili büyük endişe duyulan konulardan biri de termik santrallere sıçraması. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korkulan durumla ilgili son bilgileri paylaştı.

"İLK DEFA ATEŞLE YÜZ YÜZE GELDİ"

Tokat, "Bunu söylemek istemezdim" diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi…"