Mikrofonları bu kez down sendromlu öğrenciler tuttu
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Mikrofonları bu kez down sendromlu öğrenciler tuttu

19.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:25
Mikrofonları bu kez down sendromlu öğrenciler tuttu

Kırıkkale'de down sendromuna dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Vali Yunus Sezer'e mikrofon uzatan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Kırıkkale'de down sendromuna dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Vali Yunus Sezer'e mikrofon uzatan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Tarihi alandaki seyir terasında da turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Kırıkkale'de "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" nedeniyle valilik tarafından tarihi Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu'nda etkinlik düzenlendi. Mehmet Işıtan Eğitim Uygulama Okulu'nun down sendromlu öğrencileri, Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer'i çiçekle karşıladı. Yemek ikramı öncesinde down sendromlu öğrenciler tek tek konuşma yaptı, mutluluklarını dile getirdi. Eda Yıldırım'ın da söylediği şarkı büyük beğeni topladı. Ailelerin de yer aldığı etkinlikte öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Down sendromlu iki öğrenci, Vali Sezer'e mikrofon uzatarak röportaj yaptı. O anlar renkli görüntülere oluşturdu. Etkinlik sonunda down sendromuna dikkat çekmek amacıyla seyir terasında turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı. Down sendromlu bireylerin mutlulukları ise gözlerinden okundu.

"Bu çocuklarımız yaşamları boyunca tertemiz kalıyorlar"

Down sendromlu öğrencileri yıl boyu unutmadıklarını anlatan Vali Yunus Sezer, "Down sendromlularla ilgili çocuklarımızı yıl boyu hatırlıyoruz ama bugünü vesile bilerek çocuklarımızla ailelerimizle bir araya geldik. Onlardan yine mutluluk nasıl olur güzellik nasıl olur onların saf temiz duygularından kendi nasibimizi aldık bugün. İnsanoğlu doğduğu andan itibaren dünya hayatında değişik şeylerle karşılaşıyor ama bu çocuklarımız doğduğu andan yaşamları boyunca tertemiz kalıyorlar. Bizlerde bunların sayesinde insanlığımızı, insanlığın getirdiği güzellikleri, ruhumuzun güzelliklerini görme imkanımız oluyor. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Ailelerimize teşekkür ediyorum. Hocalarımıza öğretmenlerimize güzel bir aileyiz biz. İnşallah sağlıklı ve mutlu bir şekilde güzel etkinliklerimiz olacak" dedi.

21 Mart pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün düzenlenen etkinliğe, Keskin Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Yeşilırmak ve davetliler katıldı. - KIRIKKALE

Mikrofonları bu kez down sendromlu öğrenciler tuttu
Mikrofonları bu kez down sendromlu öğrenciler tuttu
Mikrofonları bu kez down sendromlu öğrenciler tuttu
Mikrofonları bu kez down sendromlu öğrenciler tuttu
Mikrofonları bu kez down sendromlu öğrenciler tuttu
Mikrofonları bu kez down sendromlu öğrenciler tuttu
Mikrofonları bu kez down sendromlu öğrenciler tuttu
Mikrofonları bu kez down sendromlu öğrenciler tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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