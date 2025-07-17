"Mikoloji" hangisini inceleyen bilim dalıdır?

'Mikoloji' hangisini inceleyen bilim dalıdır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Mikoloji" hangisini inceleyen bilim dalıdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Mikoloji" hangisini inceleyen bilim dalıdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada"Mikoloji" hangisini inceleyen bilim dalıdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"MİKOLOJİ" HANGİSİNİ İNCELEYEN BİLİM DALIDIR?

A: Hayvanlar

B: Bitkiler

C: Mikroorganizmalar

D: Mantarlar

Cevap : B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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