Mihver Devlet nedir? 2. Dünya Savaşı'na giren Mihver Devletler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mihver Devlet nedir? 2. Dünya Savaşı'na giren Mihver Devletler

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Mihver Devlet nedir? 2. Dünya Savaşı'na giren Mihver Devletler

2. Dünya Savaşı Müttefik devletler bloğuna karşı 2. Dünya Savaşı'na giren Mihver Devletler hangileridir? Mihver Devlet nedir? Mihver Devlet nedir kısaca? Detaylar haberimizde.

2. Dünya Savaşı Müttefik devletler bloğuna karşı 2. Dünya Savaşı'na giren Mihver Devletler hangileridir? Mihver Devlet nedir? Mihver Devlet nedir kısaca? Detaylar haberimizde.

MİHVER DEVLET NEDİR?

Mihver Devletleri , II. Dünya Savaşı'nda Müttefik Devletler bloğuna karşı temel olarak Almanya, İtalya ve Japonya'nın, bunun dışında Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Finlandiya, Bağımsız Hırvatistan Devleti, Vichy Fransası, Arnavutluk, Habeşistan, Mançukuo, Tayland, Burmanya, Hindistan, Filipinler ve Irak'ın oluşturduğu blok. Ayrıca İran Şahı Rıza Pehlevi Almanya'dan yana tavır almış, İspanya ise Mihver güçlerin bir taraftarı olarak kalmıştır.

Mihver sözcüğü "eksen" anlamına gelir. Eksen (Alm. Achsen) (İng. Axis) sözcüğü bu ittifakı tanımlamak için ilk kezMacar lider Gyula Gömbös tarafından kullanıldı. 1936'da ise Benito Mussolini tarafından ilk kez resmen kullanıldı.

MİHVER DEVLETLER HANGİLERİ?

Nazi Almanyası Nazi Almanyası

İtalya Krallığı İtalya Krallığı (1943'e dek),İtalyan Sosyal Cumhuriyeti (Almanya'nın kuklası, 1943'ten sonra)

Arnavutluk

Japon İmparatorluğu Japon İmparatorluğu

Macaristan Krallığı (1920-1946) Macaristan Krallığı

Romanya Krallığı Romanya Krallığı

Slovakya Slovak Cumhuriyeti (1939-1945)

Bulgaristan Krallığı Bulgaristan Krallığı

Yugoslavya Krallığı Yugoslavya Krallığı (25-27 Mart 1941)

Hırvatistan

Burma

Çin Cumhuriyeti (1912-1949) Çin Cumhuriyeti Yeniden Düzenlenmiş Ulusal Hükûmeti

Flag of the Mengjiang.svg Mengjiang (Japonya'nın kuklası [1939-40], sonra Çin'in özerk bölgesi [1940-45])

Finlandiya Finlandiya Cumhuriyeti (1939-1944)

Hindistan Özgür Hindistan

Irak Krallığı Irak Krallığı (1941)

Mançukuo (Japonya'nın kuklası)

Tayland Tayland Krallığı

Vichy Fransası Fransız Devleti (tartışmalı, Almanya'nın kuklası)

Karadağ

Sırbistan

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç İbrahim Çelikkol
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mihver Devlet nedir? 2. Dünya Savaşı'na giren Mihver Devletler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:39:51. #1.15#
title