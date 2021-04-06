Mihver Devlet nedir? 2. Dünya Savaşı'na giren Mihver Devletler
2. Dünya Savaşı Müttefik devletler bloğuna karşı 2. Dünya Savaşı'na giren Mihver Devletler hangileridir? Mihver Devlet nedir? Mihver Devlet nedir kısaca? Detaylar haberimizde.
2. Dünya Savaşı Müttefik devletler bloğuna karşı 2. Dünya Savaşı'na giren Mihver Devletler hangileridir? Mihver Devlet nedir? Mihver Devlet nedir kısaca? Detaylar haberimizde.
MİHVER DEVLET NEDİR?
Mihver Devletleri , II. Dünya Savaşı'nda Müttefik Devletler bloğuna karşı temel olarak Almanya, İtalya ve Japonya'nın, bunun dışında Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Finlandiya, Bağımsız Hırvatistan Devleti, Vichy Fransası, Arnavutluk, Habeşistan, Mançukuo, Tayland, Burmanya, Hindistan, Filipinler ve Irak'ın oluşturduğu blok. Ayrıca İran Şahı Rıza Pehlevi Almanya'dan yana tavır almış, İspanya ise Mihver güçlerin bir taraftarı olarak kalmıştır.
Mihver sözcüğü "eksen" anlamına gelir. Eksen (Alm. Achsen) (İng. Axis) sözcüğü bu ittifakı tanımlamak için ilk kezMacar lider Gyula Gömbös tarafından kullanıldı. 1936'da ise Benito Mussolini tarafından ilk kez resmen kullanıldı.
MİHVER DEVLETLER HANGİLERİ?
Nazi Almanyası Nazi Almanyası
İtalya Krallığı İtalya Krallığı (1943'e dek),İtalyan Sosyal Cumhuriyeti (Almanya'nın kuklası, 1943'ten sonra)
Arnavutluk
Japon İmparatorluğu Japon İmparatorluğu
Macaristan Krallığı (1920-1946) Macaristan Krallığı
Romanya Krallığı Romanya Krallığı
Slovakya Slovak Cumhuriyeti (1939-1945)
Bulgaristan Krallığı Bulgaristan Krallığı
Yugoslavya Krallığı Yugoslavya Krallığı (25-27 Mart 1941)
Hırvatistan
Burma
Çin Cumhuriyeti (1912-1949) Çin Cumhuriyeti Yeniden Düzenlenmiş Ulusal Hükûmeti
Flag of the Mengjiang.svg Mengjiang (Japonya'nın kuklası [1939-40], sonra Çin'in özerk bölgesi [1940-45])
Finlandiya Finlandiya Cumhuriyeti (1939-1944)
Hindistan Özgür Hindistan
Irak Krallığı Irak Krallığı (1941)
Mançukuo (Japonya'nın kuklası)
Tayland Tayland Krallığı
Vichy Fransası Fransız Devleti (tartışmalı, Almanya'nın kuklası)
Karadağ
Sırbistan