Mihver Devlet nedir? 2. Dünya Savaşı'na giren Mihver Devletler

2. Dünya Savaşı Müttefik devletler bloğuna karşı 2. Dünya Savaşı'na giren Mihver Devletler hangileridir? Mihver Devlet nedir? Mihver Devlet nedir kısaca? Detaylar haberimizde.

2. Dünya Savaşı Müttefik devletler bloğuna karşı 2. Dünya Savaşı'na giren Mihver Devletler hangileridir? Mihver Devlet nedir? Mihver Devlet nedir kısaca? Detaylar haberimizde.

MİHVER DEVLET NEDİR?

Mihver Devletleri , II. Dünya Savaşı'nda Müttefik Devletler bloğuna karşı temel olarak Almanya, İtalya ve Japonya'nın, bunun dışında Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Finlandiya, Bağımsız Hırvatistan Devleti, Vichy Fransası, Arnavutluk, Habeşistan, Mançukuo, Tayland, Burmanya, Hindistan, Filipinler ve Irak'ın oluşturduğu blok. Ayrıca İran Şahı Rıza Pehlevi Almanya'dan yana tavır almış, İspanya ise Mihver güçlerin bir taraftarı olarak kalmıştır.

Mihver sözcüğü "eksen" anlamına gelir. Eksen (Alm. Achsen) (İng. Axis) sözcüğü bu ittifakı tanımlamak için ilk kezMacar lider Gyula Gömbös tarafından kullanıldı. 1936'da ise Benito Mussolini tarafından ilk kez resmen kullanıldı.

MİHVER DEVLETLER HANGİLERİ?

Nazi Almanyası Nazi Almanyası

İtalya Krallığı İtalya Krallığı (1943'e dek),İtalyan Sosyal Cumhuriyeti (Almanya'nın kuklası, 1943'ten sonra)

Arnavutluk

Japon İmparatorluğu Japon İmparatorluğu

Macaristan Krallığı (1920-1946) Macaristan Krallığı

Romanya Krallığı Romanya Krallığı

Slovakya Slovak Cumhuriyeti (1939-1945)

Bulgaristan Krallığı Bulgaristan Krallığı

Yugoslavya Krallığı Yugoslavya Krallığı (25-27 Mart 1941)

Hırvatistan

Burma

Çin Cumhuriyeti (1912-1949) Çin Cumhuriyeti Yeniden Düzenlenmiş Ulusal Hükûmeti

Flag of the Mengjiang.svg Mengjiang (Japonya'nın kuklası [1939-40], sonra Çin'in özerk bölgesi [1940-45])

Finlandiya Finlandiya Cumhuriyeti (1939-1944)

Hindistan Özgür Hindistan

Irak Krallığı Irak Krallığı (1941)

Mançukuo (Japonya'nın kuklası)

Tayland Tayland Krallığı

Vichy Fransası Fransız Devleti (tartışmalı, Almanya'nın kuklası)

Karadağ

Sırbistan