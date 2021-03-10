Mihrişah Mayatepek kimdir? Mihrişah Mayatepek kaç yaşında, nereli?
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Mihrişah Mayatepek kimdir? Mihrişah Mayatepek kaç yaşında, nereli?

10.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:00
Mihrişah Mayatepek kimdir? Mihrişah Mayatepek kaç yaşında, nereli?

Enver Paşa'nın ikinci kuşak torunu Mihrişah Mayatepek kimdir? Mihrişah Mayatepek kaç yaşında, nereli?

MİHRİŞAH MAYATEPEK KİMDİR?

Mihrişah, babası Osman Mayatepek gibi "seçkinler okulu" diye anılan "College du Leman"dan mezun.Mihrişah Mayatepek, Sultan Abdülmecid'in soyundan... Enver Paşa ve Naciye Sultan'ın kızı Türkan Mayatepek'in torunu...

Ardından, Cenevre Üniversitesi'nde "pazarlama" okumuş. Bir süredir Türkiye'de...

İngilizce, Fransızca, İspanyolca biliyor.

Mihrişah babasının anılarından paylaşımlar yapıyor. Babasının "Dedem Enver Paşa" adlı kitabı tarihe ışık tutuyor...

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 11:05:04. #1.15#
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