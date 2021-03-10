Mihrap ne demek? Mihrap anlamı ne?
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Mihrap ne demek? Mihrap anlamı ne?

10.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:51
Mihrap ne demek? Mihrap anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Mihrap, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Mihrap ne demek? Mihrap anlamı ne? İşte, Mihrap kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Mihrap kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Mihrap anlamı ne? Mihrap ne demek?

MİHRAP NE DEMEK?

Mihrap, -bı:

(mihra:bı), Arapça mi?rab

1. isim, din bilgisi Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer:

"Cennetten, cehennemden bahseden ihtiyar imamı, mihrabın yanındaki kürsüye çıkardı." - Ömer Seyfettin

2. isim, mecaz Umut bağlanan yer:

"Bir mihrap istiyorum, önünde diz çökmeye." - Behçet Kemal Çağlar

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